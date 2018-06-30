Трамп ответил на вопрос, признает ли он Крым российским

Президент США Дональд Трамп не стал исключать признания Крыма российским, передает РИА «Новости».

«Посмотрим», — ответил он на вопрос журналистов.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что поднимет на встрече с российским президентом Владимиром Путиным тему «российского вмешательства» в выборы.

Реклама

Кроме того, Трамп вновь заявил, что намерен обсудить с российским коллегой Украину и Сирию.

В преддверии саммита в Хельсинки президент США Дональд Трамп заявил о желании поладить с российским лидером Владимиром Путиным. Также стало известно, какие темы лидеры обсудят в ходе предстоящей двусторонней встречи.