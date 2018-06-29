Путин и Лукашенко обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений

Президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора обсудили отношения между двумя странами и предстоящие контакты, сообщает официальный сайт Кремля.

Подчеркивается, что в телефонном разговоре президенты также упомянули достигнутые в июне в Минске соглашения.

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«Затронуты некоторые актуальные вопросы двусторонних отношений, в том числе в контексте договоренностей, достигнутых на состоявшемся в Минске 19 июня 2018 года заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Путин и Лукашенко также обсудили график предстоящих контактов.

Ранее сообщалось, что в ходе визита в Белоруссию 19 июня Владимир Путин рассказал о заинтересованности России в наращивании политической и экономической интеграции с Белоруссией.