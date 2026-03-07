США задумались о создании «небесной крепости» на Ближнем Востоке

США и страны Персидского залива обсуждают с Украиной возможность создания аналога системы акустического обнаружения, известной как «Небесная крепость», предназначенной для противодействия иранским ударным беспилотникам. Об этом пишет американское издание Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, переговоры о создании подобной системы ведутся на частном, военном и правительственном уровнях. Как уточняет FT, стороны переговоров изучают среди прочего, технологии Киева, которые Украина использовала в ходе спецоперации, и возможность их использования на Ближнем Востоке.

Один из источников журналистов в свою очередь сообщил, что американская сторона направила «очень конкретные запросы» Украине.

5 марта Владимир Зеленский заявил, что Украина может отправить на Ближний Восток средства борьбы с БПЛА и своих специалистов после запроса со стороны США. По его словам, Киев готов подключиться к защите от атак дронов в регионе, где размещены американские военные базы. По данным СМИ, украинские специалисты могут отправиться в зону конфликта уже в ближайшие дни.

