Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Ферстаппен разбил болид на первом Гран-при

Пилот «Ред Булла» Ферстаппен разбил болид в квалификации Гран-при «Формулы-1»
Четырехкратный чемпион «Формулы-1», нидерландский пилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен разбил болид в квалификации первого этапа Гран-при Австралии.

Инцидент произошел в момент торможения в первом сегменте квалификации. Болид занесло, после чего он ударился об заграждение. Ферстаппен не сумел продолжить квалификацию — соответственно, он выбыл в первом сегменте.

Гонка состоится 8 марта, ее старт запланирован на 7:00 по московскому времени.

Действующий чемпион «Формулы-1» — британский пилот команды «Макларен» Ландо Норрис. Команда «Макларен», в которой также гоняет австралиец Оскар Пиастри», стала обладателем Кубка конструкторов — 2025. Ферстаппен в 2025 году также боролся за титул и в итоге проиграл чемпиону всего два очка.

«Формула-1» — чемпионат мира по кольцевым автогонкам на автомобилях с открытыми колёсами, который проводится ежегодно и состоит из этапов, называемых Гран-при, в соответствии с техническими нормами, требованиями и правилами, установленными Международной автомобильной федерацией.

Ранее появилась информация, что сезон «Формулы-1» могут сократить из-за конфликта на Ближнем Востоке.

 
