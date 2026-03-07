Польша подняла в воздух авиацию на фоне якобы активности России на Украине

Дежурные военные самолеты Польши подняли в воздух на фоне якобы активности России на Украине. Об этом в соцсети X сообщило оперативное командование родов вооруженных сил Польши.

В сообщении говорится, что в польском воздушном пространстве начала действовать военная авиация. Также отмечается, что наземные средства противовоздушной обороны и радиолокационной разведки приведены в состояние готовности.

Польские военные заявили, что эти меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности на территориях, которые граничат с «уязвимыми районами».

В последнее время подобные сообщения публикуются регулярно. Обычно они совпадают с объявлением воздушной тревоги на Украине.

До этого информационный портал NaTemat писал, что регулярные вылеты истребителей, которые якобы связаны с активностью российской авиации на Украине, обходятся польским налогоплательщикам очень дорого. По официальным данным министерства национальной обороны и ответам ведомства на парламентские запросы за последние годы, летный час польского истребителя F-16 стоит 76–77 тысяч злотых (около $21 тыс.).

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna) писал, что Вооруженные силы России нанесли удар по территории Украины, под огнем оказались Киев и Харьков.