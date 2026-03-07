Размер шрифта
Перед 8 Марта мошенники начали рассылать вирусные «подарки»

РИА Новости: мошенники предлагают скидки на фальшивые VPN-сервисы к 8 Марта
Global Look Press

Мошенники начали предлагать скидки к 8 Марта на «программы по обходу блокировок мессенджеров», за которыми скрывается вредоносное программное обеспечение. Об этом РИА Новости рассказала председатель Совета регионального отделения АЮР в ЛНР Виктория Тютюнникова.

По ее словам, накануне праздника распространяется программное обеспечение со скидкой, которое якобы позволяет обходить блокировки мессенджеров. Пользователям предлагают перейти в поддельный чат-бот, скачать и установить файл, однако на самом деле это вредоносная программа, способная похищать аккаунты, а также личные и банковские данные.

Тютюнникова также сообщила, что аферисты могут отправлять жертвам файлы, маскируя их под поздравительные открытки. По ее словам, после установки такого файла вирус заражает устройство, получает доступ к СМС и push-уведомлениям и начинает рассылать вредоносный файл контактам пользователя.

Кроме того в преддверии 8 Марта мошенники начали сообщать россиянам о победах в розыгрышах сертификатов, техники или других товаров якобы от популярных компаний. Письма о выигрышах приходят неожиданно, несмотря на то, что адресат не принимал участие в конкурсах.

Ранее российских бьюти-мастеров предупредили о мошенниках.

 
