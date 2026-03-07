Россиян предупредили о возможном подорожании новых квартир

В апреле новые квартиры в России подорожают 0,5-1,2% по сравнению с мартом, допустил в беседе с «Газетой.Ru» эксперт по финансам, бизнес-эксперт Pronline Дмитрий Трепольский. По его оценке, однокомнатная квартира в новостройках городов-миллионников будет стоить 5,5-7,2 млн рублей в среднем, двухкомнатная — 8,2-10,5 млн рублей, трехкомнатная — 11,5-14,8 млн рублей.

По прогнозу финансиста, однушка в новостройках Москвы будет продаваться за 14,5 - 17,2 млн рублей в среднем, двушка — 21,0 - 25,5 млн рублей, трешка — 29,5 - 36,0 млн рублей, а Санкт-Петербурга — за 10,2 - 12,0 млн рублей в среднем, 15,4 - 18,5 млн рублей и 22,0 - 27,0 млн рублей соответственно.

«Ожидать резкого скачка цен на новые квартиры не стоит: платежеспособный спрос ограничен стоимостью рыночной ипотеки, а застройщики уже «выжали» максимум из цен в первом квартале. Тем не менее, апрель — это традиционный старт строительного сезона, когда активность на площадках растет, что психологически подталкивает девелоперов к индексации прайсов. При этом цены на новые квартиры не снижаются из-за себестоимости», — отметил Трепольский.

Он пояснил, что к весне 2026 года инфляция материалов и дефицит кадров на стройплощадках зафиксировались на высоких уровнях: девелоперы работают через эскроу-счета, где обслуживание кредитов обходится дорого (даже при ключевой ставке 15,5%). Снижать «цену в лоб» застройщикам запрещают банки-кредиторы, поэтому вместо реального удешевления мы видим расцвет «скрытых скидок»: траншевых ипотек, рассрочек до ввода в эксплуатацию и субсидированных ставок, подчеркнул финансист.

По его словам, к апрелю 2026 года рынок недвижимости живет ожиданиями дальнейшего смягчения политики ЦБ (прогноз снижения ключевой ставки — до 13-14% к лету). Это создает эффект «отложенного спроса» — покупатели уже начинают присматривать лоты, планируя рефинансировать кредиты в будущем, уточнил эксперт. Семейная и IT-ипотека остаются главными столпами спроса на «первичку», удерживая цены от любой серьезной коррекции вниз, добавил Трепольский.

По его мнению, в столице в апреле 2026 года сохранится тренд на «микро-квартиры» и студии: застройщики осознали, что покупательский бюджет не резиновый, поэтому цена за квадратный метр в Москве может достигать 400–450 тыс. рублей в комфорт-классе, но общая стоимость лота удерживается за счет оптимизации планировок. Апрель станет месяцем вывода новых очередей в крупных проектах промзон, где стартовые цены традиционно будут на 10% ниже среднерыночных, считает эксперт.

В Петербурге рынок перенасыщен предложением в зак кадных районах и Ленобласти, подчеркнул финансист. В апреле здесь возможна стагнация цен на окраинах (Мурино, Кудрово), тогда как проекты внутри КАД в престижных локациях (Московский, Василеостровский районы) продолжат дорожать темпами выше инфляции, считает эксперт. Средний чек на «двушку» в Петербурге окончательно закрепится на уровне 16 млн рублей, уверен Трепольский.

Он подчеркнул, что в целом по России ситуация неоднородна: в городах-миллионниках (Екатеринбург, Казань, Новосибирск) рост цен в апреле может обогнать московский на фоне высокого уровня зарплат в производственном секторе. В то же время в регионах с низкими темпами строительства цены будут расти чисто номинально, следуя за общероссийской инфляцией, допустил финансист.

