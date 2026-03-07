Размер шрифта
Малкина дисквалифицировали за удар соперника клюшкой по лицу

Малкин получил дисквалификацию на пять матчей НХЛ за удар по лицу клюшкой
Kyle Ross/Icon Sportswire/Global Look Press

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был дисквалифицирован за удар защитника «Баффало Сэйбрз» Расмуса Далина клюшкой в лицо. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Он пропустит пять матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — с «Филадельфией Флайерз», «Бостон Брюинз», «Каролиной Харрикейнз», «Вегас Голден Найтс» и «Ютой Мамонт».

Инцидент произошел на 21-й минуте игры. Малкин ударил соперника клюшкой в лицо и и получил дисциплинарный штраф до конца встречи. В текущем сезоне 39-летний форвард провел 46 матчей, набрав 47 очков (13+34).

Игра между «Питтсбургом» и «Баффало» проходила в Питтсбурге и завершилась со счетом 1:5. Единственный гол «Питтсбурга» на 15-й минуте забил Брайан Раст. У гостей отличились Райан Маклауд, Джош Норрис, Алекс Так, Оуэн Пауэр и Маттиас Самуэльссон.

«Питтсбург» с 75 очками занимает второе место в Столичном дивизионе. «Баффало» с активом в 80 очков одержал пятую победу подряд и идет третьим в Атлантическом.

Ранее ЦСКА переиграл «Трактор».

 
