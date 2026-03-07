Малкина дисквалифицировали за удар соперника клюшкой по лицу

Малкин получил дисквалификацию на пять матчей НХЛ за удар по лицу клюшкой

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был дисквалифицирован за удар защитника «Баффало Сэйбрз» Расмуса Далина клюшкой в лицо. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги.

Он пропустит пять матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги — с «Филадельфией Флайерз», «Бостон Брюинз», «Каролиной Харрикейнз», «Вегас Голден Найтс» и «Ютой Мамонт».

Инцидент произошел на 21-й минуте игры. Малкин ударил соперника клюшкой в лицо и и получил дисциплинарный штраф до конца встречи. В текущем сезоне 39-летний форвард провел 46 матчей, набрав 47 очков (13+34).

Игра между «Питтсбургом» и «Баффало» проходила в Питтсбурге и завершилась со счетом 1:5. Единственный гол «Питтсбурга» на 15-й минуте забил Брайан Раст. У гостей отличились Райан Маклауд, Джош Норрис, Алекс Так, Оуэн Пауэр и Маттиас Самуэльссон.

«Питтсбург» с 75 очками занимает второе место в Столичном дивизионе. «Баффало» с активом в 80 очков одержал пятую победу подряд и идет третьим в Атлантическом.

