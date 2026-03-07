Глава МИД Италии оговорился, называя дату начала операции США против Ирана

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни во время выступления в парламенте перепутал дату начала операции США и Израиля против Ирана. Об этом сообщает La Repubblica.

«Я должен сказать, что данные и время (начала операции — прим. ред.) совершенно очевидны. Обстрелы начались в субботу, 31 февраля», — сказал дипломат.

Таяни не заметил своей оговорки и продолжил свой доклад перед парламентариями.

Издание отмечает, что министр на этом же заседании допустил еще одну ошибку. В своем ответе на замечания, сделанные после брифинга министра обороны Италии Гвидо Крозето, Таяни заявил, что у израильтян должно быть право самим выбирать собственное руководство, хотя имел в виду иранцев.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Белом доме объяснили удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.