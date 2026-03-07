Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Спорт

«Спартак» назвали мягкой игрушкой после разгрома от «Динамо»

Тренер Непомнящий: «Спартак» — мягкая игрушка, а не команда, у них нет стержня
Григорий Сысоев/РИА Новости

Известный футбольный специалист Валерий Непомнящий заявил, что в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России московский «Спартак» имел преимущество над столичным «Динамо», однако потом упустил его. Слова тренера приводит «Чемпионат.com».

«За пять-семь минут им забили несколько голов. Для меня загадка, почему так произошло. «Динамо» играло лучше, удивило! Вторая игра с таким разгромом. «Спартак» же не держит игру. У них нет стержня. «Спартак» — мягкая игрушка, а не команда», — подчеркнул он.

Встреча прошла на стадионе «Динамо» и завершилась со счетом 5:2. Счет открыл на 6-й минуте Муми Нгамале, а после оформил дубль на 67-й минуте. Также забили Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. У «Спартака» мячи забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс на второй добавленной минуте второго тайма.

«Спартак» провел второй официальный матч под руководством испанца Хуана Карлоса Карседо, возглавившего клуб 5 января. В первом матче под его началом «Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 3:2 в 19-м туре чемпионата России.

Ответная полуфинальная встреча пройдет 18 марта в Москве на стадионе «Спартака». Начало игры — 20:45 по московскому времени.

Ранее Карседо обратился к фанатам после разгрома от «Динамо».

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!