«Спартак» назвали мягкой игрушкой после разгрома от «Динамо»

Тренер Непомнящий: «Спартак» — мягкая игрушка, а не команда, у них нет стержня

Известный футбольный специалист Валерий Непомнящий заявил, что в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России московский «Спартак» имел преимущество над столичным «Динамо», однако потом упустил его. Слова тренера приводит «Чемпионат.com».

«За пять-семь минут им забили несколько голов. Для меня загадка, почему так произошло. «Динамо» играло лучше, удивило! Вторая игра с таким разгромом. «Спартак» же не держит игру. У них нет стержня. «Спартак» — мягкая игрушка, а не команда», — подчеркнул он.

Встреча прошла на стадионе «Динамо» и завершилась со счетом 5:2. Счет открыл на 6-й минуте Муми Нгамале, а после оформил дубль на 67-й минуте. Также забили Давид Рикардо, Константин Тюкавин и Максим Осипенко. У «Спартака» мячи забили Манфред Угальде и Кристофер Мартинс на второй добавленной минуте второго тайма.

«Спартак» провел второй официальный матч под руководством испанца Хуана Карлоса Карседо, возглавившего клуб 5 января. В первом матче под его началом «Спартак» обыграл «Сочи» со счетом 3:2 в 19-м туре чемпионата России.

Ответная полуфинальная встреча пройдет 18 марта в Москве на стадионе «Спартака». Начало игры — 20:45 по московскому времени.

Ранее Карседо обратился к фанатам после разгрома от «Динамо».