В МИД прокомментировали сообщения о договоренности США и России по ДСНВ

Рябков назвал спекуляциями сообщения о договоренности РФ и США по лимитам ДСНВ
Виталий Белоусов/РИА Новости

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков назвал спекуляциями сообщения о якобы достигнутых договоренностях с США по соблюдению лимитов по Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) после истечения срока договора. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

«Продолжаются спекуляции о наличии неких договоренностей относительно приверженности сторон лимитам по ДСНВ. Призываю всех, кому эта тема небезынтересна, внимательно изучить публичные выступления представителей госдепартамента США», — сказал он.

Рябков привел в пример одно из выступлений представителей США на Конференции по разоружению в Женеве, где говорили о том, что «на момент истечения срока действия ДСНВ заложенные в него количественные ограничения утратили актуальность» и согласие на поддержание центральных лимитов было бы плохой сделкой.

Также представитель МИД РФ заявил, что США выдвигают нереалистичные идеи в отношении договора, который может прийти на смену Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).

Срок действия ДСНВ между Россией и США истек 5 февраля. В Белом доме рассказали, решение по вопросам контроля над ядерным оружием будет принято тогда, когда это окажется необходимым.

Ранее Сергей Рябков заявил, что действия США подтверждают правильность составления ДСНВ.

 
