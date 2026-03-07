В Ираке загорелся склад американской компании

В иракской провинции Басра пожар произошел на складе с химическими веществами американской компании Halliburton в результате атаки иранского беспилотника. Об этом сообщает телеканал As-Sumaria со ссылкой на представителей службы безопасности.

Склады расположены близ населенного пункта аль-Бурджасия в пригороде Басры. Информации о том, какие именно химические материалы хранились на складе Halliburton, не приводится.

Накануне сообщалось, что два беспилотных летательных аппарата атаковали военную базу США рядом с аэропортом аэропорта в столице Иракского Курдистана Эрбиле.

Также в Басра иранские вооруженные силы сбили американский самолет-истребитель F-15.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Белом доме объяснили удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций. В ответ Иран начал наносить удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам и предприятиям на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили о планах продолжать войну против США и Израиля до победного конца.