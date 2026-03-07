Размер шрифта
Общество

В Назрани шестилетний мальчик случайно выстрелил себе в висок из пневматики

В Ингушетии ребенок случайно ранил себя из пистолета
Наталья Селиверстова/РИА Новости

В Назрани шестилетний мальчик случайно выстрелил себе в висок из пневматического пистолета, который нашел дома, ребенка госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел, когда мальчик играл с оружием, оставленным отцом. Мать в этот момент не доглядела за ребенком. Он случайно нажал на спусковой крючок и выстрелил себе в висок.

Несовершеннолетнего доставили в больницу, осмотрели и после оказания помощи отпустили домой. Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности.

До этого в Приморье 12-летний мальчик получил ранение после того, как друг выстрелил ему в лицо из пневматической винтовки, которую дети взяли без спроса. Пострадавшему оказали медицинскую помощь.

Ранее в Мытищах школьник выстрелил другу в лицо из ракетницы.

 
