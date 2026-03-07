Размер шрифта
В Минобороны назвали число сбитых за ночь украинских беспилотников над Россией

Минобороны: силы ПВО за ночь сбили 124 украинских беспилотника над регионами РФ
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 7 марта сбили 124 украинских беспилотника над регионами России. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Отмечается, что наибольшее число дронов — 29 — российскими военными были уничтожены над Брянской областью. 15 БПЛА сбили над Орловской областью, 11 — над Белгородской областью.

Девять дронов ликвидировали над Рязанской областью, восемь — над Калужской областью, семь — над Воронежской областью.

По шесть беспилотников силы ПВО уничтожили над Курской, Ростовской, Волгоградской областями, по пять — над Тульской и Самарской областями, по три — над Липецкой областью и территорией Московского региона, в том числе один дрон, летевший на Москву.

По два беспилотных летательных аппарата уничтожили над Саратовской и Ульяновской областями, еще один — над Ивановской областью.

Ночью мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник, летевший к столице.

Также губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в трех районах области были уничтожены беспилотники.

Как сообщил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, в регионе в результате атаки дронов никто не пострадал.

Ранее военный эксперт назвал важное преимущество лазерного оружия в борьбе с БПЛА.

 
