В Одессе произошли взрывы

В Одессе сообщили о взрывах во время воздушной тревоги

В Одессе зафиксировали взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов.

Как отмечается в публикации Telegram-канала телеканала, в городе произошло несколько взрывов.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что в Одессе наблюдались взрывы и большой столб огня и дыма после атаки беспилотников «Герань», которые продолжают налет на объекты противника.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Утром 7 марта Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna) писал, что Вооруженные силы России нанесли удар по территории Украины. По его данным, под огнем оказались Киев и Харьков.

Отмечалось, что по Киеву применялись ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Также в сторону Украины были запущены крылатые ракеты «Калибр» и беспилотники «Герань».

Сообщалось, что после удара баллистических ракет в Киеве и Харькове произошли взрывы и начались пожары. Кроме того, по данным канала, беспилотники «Герань» направляются в сторону Хмельницкой области. Другие подробности не приводятся.

Ранее российские войска нанесли массированные удары по объектам в регионах Украины.