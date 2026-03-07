Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В Одессе произошли взрывы

В Одессе сообщили о взрывах во время воздушной тревоги
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

В Одессе зафиксировали взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов.

Как отмечается в публикации Telegram-канала телеканала, в городе произошло несколько взрывов.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщал, что в Одессе наблюдались взрывы и большой столб огня и дыма после атаки беспилотников «Герань», которые продолжают налет на объекты противника.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Одесской области объявлена воздушная тревога.

Утром 7 марта Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» (RusVesna) писал, что Вооруженные силы России нанесли удар по территории Украины. По его данным, под огнем оказались Киев и Харьков.

Отмечалось, что по Киеву применялись ракеты из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Также в сторону Украины были запущены крылатые ракеты «Калибр» и беспилотники «Герань».

Сообщалось, что после удара баллистических ракет в Киеве и Харькове произошли взрывы и начались пожары. Кроме того, по данным канала, беспилотники «Герань» направляются в сторону Хмельницкой области. Другие подробности не приводятся.

Ранее российские войска нанесли массированные удары по объектам в регионах Украины.

 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Что юристы думают о спорном высказывании ФАС
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!