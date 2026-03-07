Каллас обвинила правительство Грузии в откате от демократических принципов

Евросоюз приостановил безвизовый режим для части грузинских дипломатов и чиновников из-за «отката страны от демократических принципов и подавления протестов». Об этом в соцсети X написала глава евродипломатии Кая Каллас.

«Если правительство нападает на собственный народ, заставляет замолчать журналистов и ограничивает свободу, это влечет за собой последствия. Именно поэтому Европейский союз приостановил безвизовый режим для грузинских дипломатов и чиновников в связи с откатом страны от демократических принципов и подавлением протестов», — отметила Каллас.

Также в заявлении Каллас и комиссара по вопросам расширения Марты Кос, опубликованном на сайте Еврокомиссии, говорится, что, по мнению ЕС, принятие грузинским парламентом пакета закона об иноагентах, «является частью систематических усилий грузинских властей по ограничению демократического и гражданского пространства в стране».

В ЕС посчитали, что «новое законодательство устанавливает обширную систему государственного контроля над политической деятельностью». В заявлении говорится, что, приняв закон, грузинские власти якобы «проигнорировали свои международные обязательства в области прав человека», взятые в рамках соглашения об ассоциации ЕС с Грузией. Таким образом, Тбилиси «еще больше отошел от цели членства в ЕС», считают в ЕС.

6 марта Еврокомиссия приостановила безвизовый режим для владельцев дипломатических и служебных паспортов Грузии. Теперь им нужно будет иметь визу при въезде в Шенгенскую зону «в официальных целях», отметили в ЕС.

В феврале вице-спикер парламента Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» Нино Цилосани назвала «безрезультативным шантажом» планы Евросоюза отменить безвизовый режим для владельцев грузинских дипломатических и служебных паспортов из-за «отступления от демократии».

Также в феврале президент республики Михаил Кавелашвили заявил, что ЕС, который заморозил отношения с Грузией из-за отхода от демократических принципов, должен смириться с независимой политикой страны.

