Украинские журналисты оскорбили российского коллегу в Дании

Во время визита премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Данию украинские коллеги оскорбили российскую журналистку Людмилу Божко, которой нужна была помощь при уточнении перевода с украинского на английский. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Божко, после пресс-конференции она подошла к группе украинских журналистов, которые общались на русском, и попросила помочь с точным переводом слов премьера с украинского на русский. Один из них согласился ей помочь, но подошедшие украинские коллеги возмутились по этому поводу. Божко уточнила, что они обозвали ее «убийцей» и «пропагандистом».

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«И сказали, что все мы (я истолковала это как «российские журналисты») все перевираем, и еще что-то, что я, оказавшись в шоке, просто уже не помню», — рассказала Божко.

Она добавила, что спустя час после инцидента один из помогавших ей украинских журналистов извинился перед ней за произошедшее.

Ранее официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала запрет журналистам на въезд на Украину подтверждением репрессивной политики Киева в отношении российских СМИ.