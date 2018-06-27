Пескову задали вопрос о возможной встрече Путина и Трампа в Хельсинки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, идет ли подготовка ко встрече президента России Владимира Путина и американского президента Дональда Трампа в Хельсинки, как об этом ранее написали СМИ, передает РИА «Новости».

«Нет. Я пока не могу, я уже говорил недавно, что пока мы не готовы что-либо сообщить о возможном саммите. Как только мы будем готовы, мы предоставим вам информацию о дате и месте проведения», — сказал Песков.

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Как сообщали СМИ, в Финляндии готовы предоставить площадку для встречи Трампа и Путина.

Ранее сообщалось, что власти Австрии начали подготовку к проведению запланированной на середину июля встречи президента России Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом в Вене.