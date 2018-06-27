В ЕС заявили о «тупике» в переговорах по поводу вступления Турции в союз

Совет Евросоюза (ЕС) сообщил, что переговоры с турецкой стороной по поводу вступления в организацию зашли в тупик. Об этом говорится в резолюции по этому вопросу.

В документе подчеркивается, что турецкая сторона все больше отдаляется от Евросоюза. Отмечается, что проведение дальнейшей работы по модернизации Таможенного союза между Турцией и ЕС в настоящее время не предусмотрено.

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«Поэтому переговоры о вступлении Турции в союз фактически зашли в тупик», — говорится в резолюции.

Согласно тексту документа, в ЕС призвали турецкую сторону принять меры против негативных тенденций в области прав и свобод, которые наблюдаются в стране.

Ранее украинский президент Петр Порошенко заявил, что очень хочет, чтобы страна стала членом Евросоюза и НАТО до 2030 года.