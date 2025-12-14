Зеленский встретился с Уиткоффом и Кушнером в Берлине

Зеленский сообщил о начале переговоров с американской делегацией в Берлине

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о начале встречи с американской делегацией, возглавляемой спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом, в Берлине. Он написал об этом в своем Telegram-канале.

«Начали встречу», — написал Зеленский.

Он сопроводил публикацию фотографиями со встречи. На них он приветствует Уиткоффа, а также зятя американского президента Джареда Кушнера. Также на встрече присутствует канцлер Германии Фридрих Мерц, который сидит за столом переговоров рядом с украинской делегацией.

14 декабря Зеленский прибыл в Берлин. В преддверие встречи с Уиткоффом он заявил, что надеется на то, что партнеры Украины будут «работать конструктивно» для предоставления Украине надежных гарантий.

По словам украинского лидера, Киев пока не получил реакции от американской стороны на согласованные с европейцами правки к мирному плану президента США Дональда Трампа.

Как писала газета The Financial Times, администрация Трампа добивается от Украины ответа на предложенный Вашингтоном мирный план до католического Рождества.

