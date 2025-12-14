На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вице-премьер Италии заявил, что не хочет, чтобы итальянские дети воевали с Россией

Вице-премьер Италии Сальвини призвал к диалогу с Россией и выступил против войны
Global Look Press

Вице-премьер Италии и лидер партии «Лига» Маттео Сальвини заявил о своей позиции против конфликта с Россией и призвал к диалогу. Его комментарий приводит агентство askanews.

Политик отметил, что Италия не воюет с Россией и он не желает, чтобы его дети участвовали в вооруженном противостоянии. По его словам, учитывая наличие у страны шести тысяч ядерных боеголовок, наиболее разумным шагом является ведение переговоров.

Сальвини также подчеркнул, что европейские лидеры, в частности из Франции и Германии, препятствуют мирному урегулированию на Украине, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем своих стран.

В начале декабря глава МИД Польши Радослав Сикорский в соцсети X обвинил миллиардера Илона Маска и спецпредставителя президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева в желании разделить европейские страны.

Ранее главы МИД Польши и Венгрии устроили перепалку из-за замороженных активов России.

