Наследный принц Саудовской Аравии планирует купить «Барселону»

Наследный президент Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман намерен сделать предложение о покупке футбольного клуба «Барселона» за 10 миллиардов евро. Об этом рассказал испанский журналист Франсуа Гальярдо.

Интерес принца связан с планом расширения саудовского капитала в мировом футболе. В последние годы королевство активно инвестирует в спорт. Сумма возможной сделки оценивается в 10 млрд евро.

Ранее руководство каталонского клуба неоднократно заявляло, что не рассматривает варианты приватизации. При этом «Барселона» продолжает расплачиваться по долгам, возникшим в период пандемии. Сумма потенциальной сделки может погасить долг клуба в размере 2,5 млрд евро.

После победы над «Осасуной» в 17-м туре Ла Лиги (2:0) «Барселона» укрепила лидерскую позицию турнирной таблицы. В активе команды 43 очка.

