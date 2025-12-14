На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Наследный принц Саудовской Аравии планирует купить «Барселону»

Наследный принц Саудовской Аравии хочет купить «Барселону» за 10 млрд евро
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Наследный президент Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман намерен сделать предложение о покупке футбольного клуба «Барселона» за 10 миллиардов евро. Об этом рассказал испанский журналист Франсуа Гальярдо.

Интерес принца связан с планом расширения саудовского капитала в мировом футболе. В последние годы королевство активно инвестирует в спорт. Сумма возможной сделки оценивается в 10 млрд евро.

Ранее руководство каталонского клуба неоднократно заявляло, что не рассматривает варианты приватизации. При этом «Барселона» продолжает расплачиваться по долгам, возникшим в период пандемии. Сумма потенциальной сделки может погасить долг клуба в размере 2,5 млрд евро.

После победы над «Осасуной» в 17-м туре Ла Лиги (2:0) «Барселона» укрепила лидерскую позицию турнирной таблицы. В активе команды 43 очка.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее Месси поделился эмоциями от открытия своей 21-метровой статуи.

