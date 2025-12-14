Следователи возбудили дело после взрыва газа в саратовской квартире

СК: в Саратове после взрыва газа возбудили уголовное дело об опасных услугах

Следователи возбудили уголовное дело после взрыва бытового газа в квартире в Саратове, в результате которого пострадал мужчина. Об этом сообщили в Telegram-канале следственного управления СК России по Саратовской области.

Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). По информации СК, расследование ведется по поручению руководителя следственного управления. Следственно-оперативная группа работает на месте происшествия, после осмотра планируется проведение комплекса судебных экспертиз.

Инцидент произошел 14 декабря в десятиэтажном доме на улице Ладожской, 5. По предварительным данным, хлопок газа произошел на девятом этаже. В результате 27-летний мужчина получил ожоги и был госпитализирован. В нескольких квартирах выбиты стекла, однако пожара не возникло, а строительные конструкции дома не пострадали.

Ранее в Нахичевани более 20 человек отравились угарным газом.