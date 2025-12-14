На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ученые выяснили, у кого психические расстройства хуже поддаются лечению

BioPsy: при воспалении в организме шизофрения хуже поддается лечению
Shutterstock

Ученые из Нанкинского университета выяснили, что пациенты с повышенным соотношением нейтрофилов и лимфоцитов — признаком системного воспаления в организме — хуже отвечают на стандартное лечение психических расстройств. Результаты опубликованы в журнале Biological Psychiatry (BioPsy).

Современная нейровизуализация показывает, что разные психические заболевания — шизофрения, большое депрессивное расстройство, биполярное расстройство — нередко имеют общие нейронные механизмы. Однако биологические основания этих нарушений по-прежнему остаются неясными.

В новой работе ученые попытались выявить скрытые «биотипы», уделив особое внимание воспалению мозга — предполагаемому фактору, который может запускать заболевание у части пациентов, но практически недоступен для прямого измерения.

Исследование проводилось на двух независимых группах добровольцев. На первом этапе специалисты сопоставили данные о связях в мозге с молекулярными характеристиками крови, включая метилирование ДНК. Это помогло выделить характерный паттерн нейронной активности, связанный с дисфункцией иммунной системы.

На втором этапе ученые выяснили, что у пациентов с такой нейронной «подписью» повышено соотношение нейтрофилов и лимфоцитов — показатель, который часто используют как индикатор системного воспаления.

Клинические данные показали еще одно важное следствие: во время госпитализации такие пациенты хуже реагировали на стандартные методы лечения. Это означает, что иммунно-воспалительный компонент заболевания напрямую влияет на эффективность терапии.

По словам ведущего автора Фэй Вана, полученный биомаркер одновременно отражает биологическую основу расстройств и может служить инструментом для прогнозирования ответа на лечение. Новые данные также способствуют движению психиатрии в сторону персонализированной медицины, где терапия подбирается на основе объективных биологических маркеров.

Ранее лекарство от прыщей оказалось эффективным защитником от шизофрении.

