Россиянам рассказали, как выбирать развивающие игрушки для малыша

Правильно подобранная развивающая игра для малышей до двух лет должна быть простой, побуждать к действию и иметь сертификат безопасности. Об этом «Газете.Ru» рассказала основатель бренда развивающих детских программ «Тайни» Софья Шапиро.

«Развитие мозга в первые два года проходит через сенситивные периоды — короткие окна, когда определенные навыки формируются особенно активно. Если игрушка попадает в это окно — она становится мощным инструментом развития. Если нет — остается неэффективной или даже перегружает нервную систему.

Пример игрушки, вредной вне своего «возрастного окна» – сложный сортер с множеством отверстий и фигур. Для ребенка 12-14 месяцев это — оптимальный вызов: развивает координацию и причинно-следственное мышление. Для шестимесячного малыша игрушка будет фрустрирующей: моторная кора еще не созрела для такой точности движений. Это может снижать уверенность, вызывать переутомление, а в некоторых случаях — полное избегание игры», — пояснила Шапиро.

По словам эксперта, понять, готов ли ребенок к новой игрушке или новому уровню сложности, можно по простому ориентиру: если игрушка вызывает устойчивый интерес, но не провоцирует раздражение каждые 10 секунд — значит, она соответствует возрасту ребенка.

«Важна простота и ясность. Ребенок учится через повторение: нажал — звучит, вставил — подходит. Избыточная сложность (мигающие огни, множество кнопок) перегружает», — подчеркнула Шапиро.

Важная составляющая — безопасность развивающей игрушки. Здесь решающую роль играют два фактора: материалы и сертификация.

«Отдавайте предпочтение натуральным, гипоаллергенным вариантам — дереву, хлопку, пищевому силикону. И обязательно проверяйте наличие сертификата соответствия: это гарантия того, что игрушка прошла необходимые испытания и безопасна даже для самых маленьких исследователей, которые все любят пробовать на вкус», — констатировала Шапиро.

