В Сиднее полицейские арестовали двоих мужчин в связи со стрельбой на пляже

В австралийском Сиднее правоохранители в ходе обысков в районе Бонниригг арестовали двоих мужчин. Об этом пишет газета The Sydney Morning Herald.

«В районе Бонниригг на юго-западе Сиднея арестованы два человека в связи со стрельбой в Бонди. Аресты были произведены на улице Браун», — сказано в материале.

14 декабря на пляже в Сиднее, где праздновали еврейский праздник Ханука, произошла стрельба. По последним данным ранены около 29 человек, еще 12 человек спасти не удалось По информации СМИ, нападавших было трое: один из стрелков ликвидирован, двоих задержали — один из них находится в критическом состоянии в больнице.

До этого Telegram-канал Mash со ссылкой на местные СМИ сообщал, что среди раненых есть гражданка России — она в больнице, утверждают журналисты. При этом в посольстве РФ в Австралии заявили, что не обладают данными о пострадавших в результате стрельбы россиянах.

Ранее появились подробности о мужчине, обезвредившем террориста в Сиднее.