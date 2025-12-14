Мерц покинул переговоры делегаций США и Украины в Берлине

Канцлер Германии Фридрих Мерц покинул переговоры американской делегации и Владимира Зеленского, которые проходили в Берлине. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на источники в правительстве ФРГ.

Встреча по вопросам украинского урегулирования состоялась в ведомстве федерального канцлера с участием спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, Джареда Кушнера и президента Украины. По данным агентства, Мерц присутствовал лишь на начальном этапе переговоров и после краткого приветствия участников вышел из зала. В дальнейшем обсуждение продолжилось под модерацией его советника по внешней политике и безопасности Гюнтера Зауттера.

Сам Мерц опубликовал в соцсети X видеозапись встречи делегаций и отметил, что Германия рассчитывает на достижение прочного мира на Украине. Он подчеркнул, что сторонам предстоит обсудить сложные вопросы, однако выразил готовность двигаться вперед.

Делегации Вашингтона и Киева начали в Берлине встречу, на которой обсудят мирный план президента США Дональда Трампа. Украинский лидер Владимир Зеленский ранее публично отверг один из ключевых пунктов этого плана, но все равно выразил надежду на конструктивные переговоры. В России же сомневаются, что новый вариант документа будет приемлем для Москвы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

