Премьера Британии призвали удалить пост с поздравлением с Ханукой после теракта в Сиднее

Премьер-министра Великобритании Кира Стармера призвали удалить пост с поздравлением с еврейским праздником Ханука, который он опубликовал в соцсети Х после теракта в австралийском Сиднее. Об этом пишет газета Daily Mail.

По данным газеты, вскоре после появления в СМИ сообщений о стрельбе в Сиднее Стармер опубликовал пост, в котором выразил надежду на то, что Ханука «принесет надежду, мир и утешение» евреям. Через час после этого он выразил соболезнования Австралии от лица Великобритании.

Комментаторы призвали Стармера удалить более ранний пост, который, как предположил один из пользователей, мог быть размещен в режиме «отложенной публикации».

«Пользователи соцсети X призвали премьер-министра «проверить новости» и «включить телевизор», — отмечается в материале.

14 декабря в Сиднее двое мужчин открыли стрельбу на пляже Бонди во время празднования Хануки. На мероприятие собрались около двух тысяч членов еврейской общины. По последним данным, ранены около 29 человек, еще 12 человек спасти не удалось. Полиция квалифицировала стрельбу как теракт. СМИ сообщили, что нападение готовилось несколько месяцев. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

До этого Telegram-канал Mash со ссылкой на австралийские СМИ сообщал, что среди раненых есть гражданка России — она в больнице.

Ранее премьер Австралии назвал стрельбу в Сиднее «злодейским актом антисемитизма».