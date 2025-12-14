В Херсоне сообщили о повреждении системы центрального водоснабжения

В Херсоне сообщили о перебоях с водой из-за повреждения системы водоснабжения

Система центрального водоснабжения получила повреждения в Херсоне, подконтрольном Вооруженным силам Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале городской военной администрации.

«Разрушения и повреждения получила система централизованного водоснабжения. Именно поэтому есть перебои с подачей воды даже по графику», - говорится в сообщении.

На водоканале и электросетях ведутся восстановительные работы.

В администрации также призвали жителей экономно использовать электроэнергию для недопущения аварийных отключений.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что после удара ВСУ в регионе остались без света более 330 тыс. абонентов.

Херсонская область вошла в состав России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признала этого и обстреливает подконтрольные РФ территории.

По информации начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова, 76% Херсонской области находится под контролем российской армии. Город Херсон занят украинскими войсками.

Ранее в украинском Кременчуге после массированного удара пропало электричество, тепло и вода.