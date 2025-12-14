ВС РФ впервые с начала СВО ударили авиабомбами по Одесской области

Су-34 ударили авиабомбами с УМПК по мосту в поселке Затока Одесской области

Российские бомбардировщики Су-34 ударили авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) по целям в поселке Затока Одесской области. Этот регион впервые с начала СВО попал под бомбовый удар авиации РФ, сообщил Telegram-канал «Изнанка» со ссылкой на украинские СМИ.

Су-34 действовали под прикрытием истребителей. Также по Затоке были запущены «Герани». Отмечается, что атака продолжается до сих пор.

Цель удара — железнодорожный и автомобильный мост в Затоке, через который Украина получает военные грузы из Европы.

Вооруженные силы РФ неоднократно били по мосту в Затоке, однако украинская сторона оперативно восстанавливала поврежденную инфраструктуру и продолжала поставки.

Так, 31 октября 2024 года ВС РФ нанесли удар по мосту через поселок Затока. В силовых структурах сооружение назвали «одной из ключевых транспортных артерий в интересах украинской армии на южном участке фронта». По словам координатора николаевского пророссийского сопротивления Сергея Лебедева, были зафиксированы мощная детонация и пожар со стороны моста, по которому из Румынии ежедневно привозят военную технику.

Россия налаживает серийное производство планирующих авиабомб дальностью до 200 км, заявляет украинская разведка. Одна из них уже преодолела 130 км и нанесла удар по городу Лозовая. О каких новых боеприпасах идет речь и сколько их нужно, чтобы кардинально изменить расстановку сил на Украине, — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее российские военные впервые использовали авиабомбу при атаке на Днепр.