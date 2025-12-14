На торги в Москве выставили коллекцию русской живописи стоимостью 2,5 млрд рублей

В Москве на аукцион выставят русскую живопись стоимостью 2,5 млрд рублей

На аукционе в столице 14 декабря продадут собрание живописи стоимостью 2,5 млрд руб., передает РИА Новости со ссылкой на Московский аукционный дом.

Там рассказали, что на торги выставят коллекцию русской живописи XIX–XX вв. Среди 200 полотен будут в том числе картины Исаака Левитана, Ильи Репина и Ивана Шишкина.

«Главным событием и бесспорным топ-лотом предстоящего аукциона станет «Портрет Д. Г. фон Дервиза» кисти Валентина Серова, оцененный в 1,5 миллиона долларов», — отметили в аукционном доме.

Там подчеркнули, что впервые российская площадка смогла представить коллекцию, стоимость и масштаб которой превосходят собрание «русских торгов» глобальных лидеров арт-рынка Christie's и Sotheby's.

«Если их сезонный оборот составлял около двух миллиардов рублей, то эстимейт собрания Московского аукционного дома уже превышает 2,5 миллиарда. Это не исключение, а закономерный итог», — подытожили в Московском аукционном доме.

В начале декабря аукционный дом Sotheby's выставил на торги 31 полотно «старых мастеров» и художников XIX века. Из них половина была скрыта от публики более века, а 12 не появлялись на вторичном рынке 40 лет.

В числе главных лотов были «Портрет Томаса Говарда, 4-й герцога Норфолка» кисти нидерландского художника Ганса Эворта , полотно «Перепись в Вифлееме» Питера Брейгеля-младшего и вновь обнаруженный, выполненный маслом эскиз картины «Мадонна с младенцем и Святой Анной в окружении святых дома Габсбургов» Питера Пауля Рубенса.

