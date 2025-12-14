На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Создан препарат, способный «поглощать» сигналы боли в суставах

ISSCR: препарат ISSCR поглощает сигналы боли в суставах как биологическая губка
Shutterstock

Ученые из Университета Джонса Хопкинса и компании SereNeuro Therapeutics создали препарат от остеоартрита на основе стволовых клеток. Лекарство действует как биологическая губка, способная «поглощать» сигналы боли и защищать суставной хрящ. Результаты представлены на симпозиуме ISSCR (International Society for Stem Cell Research).

Речь идет о препарате SN101 — первом в своем классе неопиоидном подходе к лечению хронической боли при остеоартрите. В его основе индуцированные плюрипотентные стволовые клетки, из которых получают зрелые периферические нейроны — ноцицепторы, отвечающие за болевые ощущения.

«Эти нейроны не передают болевые сигналы в мозг. Вместо этого они поглощают воспалительные молекулы, вызывающие боль, и выделяют факторы, которые стимулируют восстановление хрящевой ткани. По сути, SN101 работает как «биологическая губка», одновременно снижая боль и защищая суставы от дальнейшего разрушения», — объяснил автор исследования, профессор Габсанг Ли.

SN101 отличается от традиционных методов лечения остеоартрита, нацеленных на один болевой путь — блокаторов ионных каналов и стандартных кортикостероидных инъекций. По словам ученых, такие методы обеспечивают только временное облегчение. Клетки SN101 экспрессируют весь набор ключевых болевых рецепторов, что позволяет сразу воздействовать на несколько путей воспаления.

Авторы считают, что такой подход может открыть новое направление в терапии хронической боли без опиоидов. Ученые отмечают: даже при легкой или умеренной боли длительное использование опиоидов может привести к физической и психологической зависимости. Это особенно опасно у пожилых пациентов, у которых часто встречается остеоартрит.

Ранее врач назвала причины острых вспышек боли в анусе.

