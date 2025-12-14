Кадыров рекомендовал жителям Чечни объяснять туристам, что те ведут себя вызывающе

Жителям Чечни не следует зацикливаться на внешнем виде туристов, заявил глава региона Рамзан Кадыров во время прямой линии.

Чиновник считает хорошим, что в республику приезжают.

«Да и от того, что из них (туристов. — «Газета.Ru») некоторые ходят как им хочется, нам от этого ни тепло, ни холодно. Я думаю, что не надо нам туристов как-то ущемлять и чрезмерно зацикливаться на их внешнем виде», — сказал он.

Кадыров добавил, что в Чечне рады всем. Если же туристы ведут себя слишком вызывающе, им можно объяснить, что в республике так не принято.

В прошлом году Кадыров подверг критике людей, которые выступают против ношения хиджаба (женской одежды, покрывающий волосы, шею, уши, но оставляющей открытым лицо). Глава республики отметил, что его «не волнует» форма одежды гостей разных вероисповеданий, но беспокоит то, что носят жители Чечни. Он призвал их надевать платки, а противников хиджабов назвал «врагами ислама». При этом Кадыров не одобрил ношение паранджи, которая закрывает лицо.

