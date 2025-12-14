В Пермском крае потерялись 13 туристов из Екатеринбурга. Они отправились кататься на снегоходах, пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».

«Группа из Екатеринбурга и Верхней Пышмы отправилась кататься на снегоходах 13 декабря, чтобы подняться на вершину горы Ослянка. В тот день на подножье горы была плохая видимость, в 16:00 они перестали выходить на связь. Среди туристов были и любители, и профессионалы», — сказано в посте.

Представители туристического сообщества рассказали, что поиски на данный момент не привели к результатам. Требуется объезд горы со всех сторон.

По данным канала, среди пропавших только взрослые, самому младшему из туристов 27 лет. Отмечается, что родственники туристов ищут волонтеров для поисков, к ним уже присоединился отряд «ЛизаАлерт». Поисковая операция пройдет при содействии спасателей, заключает канал.

Как пишет уральский портал E1, ссылаясь на местных жителей, в день пропажи туристической группы на подножье горы была плохая видимость.

Ранее в США немецкая овчарка и хозяин нашли в лесу пропавшую девочку.