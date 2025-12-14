На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кадыров назвал бокс лучшим видом спорта

Кадыров: я всегда считал, что лучший вид спорта — это бокс
Владимир Астапкович/РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал боксерское направление в спорте, назвав его лучшим, передает РИА Новости.

«Я всегда считал, что лучший вид спорта — бокс. Не знаю, почему, но мне нравится бокс», — заявил Кадыров.

Заявление прозвучало в девятой дискуссии о развитии спорта в республике во время прямой линии с жителями региона. Кадыров отвечал на вопрос одного из участников.

Российские спортсмены заняли первое место в медальном зачете, завоевав семь золотых наград.

Это стало новым рекордом в истории бокса: ранее такого количества золотых медалей не смогла завоевать ни одна национальная сборная за 51 год существования чемпионатов мира. Сборная России выступала под своим флагом и гимном.

Победы одержали Всеволод Шумков (в категории до 60 кг), Илья Попов (до 63 кг), Исмаил Муцольгов (до 75 кг), Джамбулат Бижамов (до 81 кг), Шарабутдин Атаев (до 86 кг), Муслим Гаджимагомедов (до 92 кг) и Давид Суров (свыше 92 кг).

Ранее в Госдуме отреагировали на исторический результат российских боксеров на ЧМ.

