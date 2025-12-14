«Я болею за вас»: американский чемпион Малинин обратился к российским фигуристам

Малинин поддержал Кагановскую и Некрасова перед чемпионатом России

Американский фигурист, двукратный чемпион мира Илья Малинин в Telegram-канале обратился к россиянам Василисе Кагановской и Максиму Некрасову, выступающим в танцах на льду.

«Василиса и Максим, слышали, вы будете участвовать в чемпионате. Как вы знаете, я болею за вас. Желаю вам всего наилучшего и удачи!» — высказался Малинин.

Чемпионат России по фигурному катанию пройдет в Санкт-Петербурге с 18 по 21 декабря.

Малинин стал победителем финала международной серии Гран-при, исполнив в финале в произвольной программе семь четверных прыжков.

Малинин стал первым фигуристом в истории, который сделал семь четверных прыжков на соревнованиях. За свой прокат он получил 238,24 баллов, что является рекордом. В общей сложности Малинин набрал 332,29 балла.

Второе место занял японец Юма Кагияма (302,41). Замкнул тройку сильнейших представитель Японии Сун Сато (292,08).

В 2024 и 2025 годах Малинин выигрывал чемпионат мира.

Ранее фигуриста Малинина предложили отменить за жестокое обращение с соперниками.