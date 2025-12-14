В Пензенской области сотни железнодорожников ликвидируют последствия схода вагонов

В Пензенской области около 300 специалистов заняты в ликвидации последствий схода грузовых вагонов. Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги в официальном Telegram-канале.

«Продолжаются восстановительные работы на станции Чаис. <…> В работах задействованы около 300 работников магистрали, 4 восстановительных поезда и другая спецтехника», — сказано в сообщении.

Как уточняется, специалисты еще убирают подвижной состав, потом они начнут восстанавливать насыпь и укреплять полотна. Также рабочим предстоит укладывать новую рельсошпальную решетку и восстанавливать работу контактной сети.

Днем 13 декабря грузовой поезд и локомотив столкнулись на ж/д станции Чаис в Пензенской области. В результате инцидента никто не пострадал, но ж/д составы получили технические повреждения. Инцидент привел к сходу вагонов грузового поезда с рельсов. Для устранения последствий задействовали восстановительные составы.

Позже выяснилось, что в результате аварии разлился мазут. Движение поездов приостановили.

Ранее в Архангельской области столкнулись поезд и автомобиль.