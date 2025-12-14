Эксперты предупредили о рисках сокращения числа монтажных компаний

Сокращение объемов закупок лифтов по программам капремонта в российских регионах привело к уменьшению числа участников аукционов. Об этом сообщил «Коммерсантъ».

Заказчики стали чаще работать напрямую с производителями, считая такой подход более безопасным по сравнению с взаимодействием с монтажными компаниями. Однако эксперты предупреждают о рисках высокой зависимости от крупных игроков: сбой работы одного холдинга может повлиять на целые регионы.

По данным Российского лифтового объединения (РЛО), с января по октябрь 2025 года в аукционах по замене лифтов участвовали 75 подрядных организаций, что на 15% меньше, чем в аналогичный период 2024 года, и на 16% меньше, чем в 2023 году. По информации РЛО, регионы потратили 40,8 млрд рублей на 10,8 тыс. лифтов, число которых сократилось на 20% по сравнению с 2024 годом и на 35% по сравнению с 2023-м.

Заместитель гендиректора Щербинского лифтостроительного завода Сергей Фирстов связал снижение числа подрядчиков с уменьшением числа аукционов, главным образом из-за дефицита средств и высокой стоимости финансирования в регионах. По его словам, около 30% закупок лифтов не состоялись из-за низкой цены и отсутствия участников. В некоторых регионах вместо полной замены лифтов ограничиваются ремонтом узлов, отмечает руководитель проектов компании Strategy Partners Дмитрий Арестов.

Эксперты также фиксируют тенденцию к консолидации рынка: крупные заводы все чаще участвуют в аукционах напрямую либо работают через субподрядчиков, оставляя мелкие монтажные фирмы в роли локальных исполнителей. Это позволяет заказчикам контролировать качество и безопасность работ, но повышает зависимость от ограниченного круга поставщиков. Проблемы одного крупного завода могут затронуть целые регионы, отмечает Дмитрий Арестов.

