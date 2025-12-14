В России создали устойчивый к РЭБ дрон-разведчик «Форс»

Российские специалисты создали разведывательный 15-дюймовый беспилотник «Форс», оснащенную программным обеспечением собственной разработки и смещенными частотами управления. Об этом ТАСС сообщила компания-разработчик Drone Force из Смоленской области.

По словам представителя компании, дрон был разработан по запросу военных, которым требовался разведывательный аппарат для наведения артиллерии на цели, расположенные на дистанции до 10 км. Обычные беспилотники не справлялись с этой задачей из-за активного воздействия украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Перед Drone Force стояла цель — создать FPV-дрон с возможностями, опережающими китайский Mavic.

Перед отправкой в зону СВО аппарат прошел испытания на подмосковном полигоне, где продемонстрировал устойчивость даже к российским средствам РЭБ.

«В настоящее время 15-дюймовый дрон-разведчик «Форс» применяется на запорожском направлении и показывает высокую эффективность», — сказал собеседник агентства.

Беспилотник оснащен тепловизором, что позволяет вести разведку круглосуточно. В компании отметили, что аппарат уже запущен в серийное производство, а ежемесячный объем выпуска составляет около 600 единиц.

На днях в России начались испытания грузового дрона «Черный коршун — 15» (ЧК-15СВО), способного нести грузы до 100 килограммов. В компании «Дронакс» отметили, что беспилотник может применяться, в том числе, для эвакуации раненых.

Ранее США начали использовать копии иранских беспилотников Shahed.