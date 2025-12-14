На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России создали устойчивый к РЭБ дрон-разведчик «Форс»

ТАСС: устойчивый к РЭБ дрон-разведчик «Форс» начали применять в зоне СВО
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА Новости

Российские специалисты создали разведывательный 15-дюймовый беспилотник «Форс», оснащенную программным обеспечением собственной разработки и смещенными частотами управления. Об этом ТАСС сообщила компания-разработчик Drone Force из Смоленской области.

По словам представителя компании, дрон был разработан по запросу военных, которым требовался разведывательный аппарат для наведения артиллерии на цели, расположенные на дистанции до 10 км. Обычные беспилотники не справлялись с этой задачей из-за активного воздействия украинских средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Перед Drone Force стояла цель — создать FPV-дрон с возможностями, опережающими китайский Mavic.

Перед отправкой в зону СВО аппарат прошел испытания на подмосковном полигоне, где продемонстрировал устойчивость даже к российским средствам РЭБ.

«В настоящее время 15-дюймовый дрон-разведчик «Форс» применяется на запорожском направлении и показывает высокую эффективность», — сказал собеседник агентства.

Беспилотник оснащен тепловизором, что позволяет вести разведку круглосуточно. В компании отметили, что аппарат уже запущен в серийное производство, а ежемесячный объем выпуска составляет около 600 единиц.

На днях в России начались испытания грузового дрона «Черный коршун — 15» (ЧК-15СВО), способного нести грузы до 100 килограммов. В компании «Дронакс» отметили, что беспилотник может применяться, в том числе, для эвакуации раненых.

Ранее США начали использовать копии иранских беспилотников Shahed.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами