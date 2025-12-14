На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Надежда на последние дни декабря»: синоптик заявил об уходе зимы из Москвы

Синоптик Тишковец сообщил о потеплении в Москве с 16 декабря
Илья Питалев/РИА Новости

Наступившая в столичном регионе зима вновь отступит, сообщил в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он рассказал, что ночь на понедельник, 15 декабря, станет самой морозной в сезоне.

«С приближением теплого атмосферного фронта, небо нахмурится и пройдет небольшой снег», — спрогнозировал синоптик и отметил, что снежный покров не будет больше 3 см, а днем столбик термометра покажет от -3°C до -6°C.

По его словам, во вторник из-за гребня антициклона вновь распогодится. Ночью в Москве ожидается от -4°C до -7°C.

«Днем же скользнет очередная теплая фронтальная система, поэтому станет пасмурно, зарядят снегопады, переходящие в мозаичные ледяные дожди, столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки от -2 до +3», — написал Тишковец.

Он добавил, что в среду возможны моросящие дожди и туман, а в четверг — небольшой мокрый снег. В выходные прогнозируется слабый «плюс», снег подтает, но полностью не исчезнет.

«Вся надежда на сугробы остается только на последние дни декабря, когда в канун Нового года может прорваться снежный циклонический вихрь с мягкими морозами», — подытожил специалист.

В начале месяца Тишковец заявил, что ближе к концу декабря россиян ждут умеренные морозы, а снег будет сыпать почти ежедневно. Он отметил, что есть обнадеживающие моменты. Они говорят о том, что, несмотря на очень теплую осень и аномально теплый старт зимы, природа сжалится.

Ранее почти 30 человек на несколько дней застряли в пабе из-за сильного снегопада.

