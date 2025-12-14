Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на финал Межконтинентального кубка

Парижский «ПСЖ» объявил расширенный состав на финал Межконтинентального кубка против африканского «Фламенго». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Матч пройдет 17 декабря в Дохе. В заявку вошел российский вратарь Матвей Сафонов.

Полный список игроков: Бералдо, Маркиньос, Забарный, Хвича, Руис, Рамуш, Дембеле, Дуэ, Витинья, Ли Кан Ин, Эрнандес, Маюлю, Мендеш, Барколя, Шевалье, Заир-Эмери, Сафонов, Нджанту, Мбайе, Пачо, Невеш, Марин.

13 декабря «ПСЖ» обыграл «Мец» в 16-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу парижского клуба. Сафонов вышел в стартовом составе команды третий раз подряд.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне чемпионата Франции Сафонов дебютировал в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0).

Также Сафонов провел встречу Лиги чемпионов против испанского «Атлетика» (0:0). Сафонов спас свою команду после удара со штрафного.

Ранее в сборной России назвали Сафонова вратарем номер один в «ПСЖ».