На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Сафонов попал в заявку «ПСЖ» на финал Межконтинентального кубка

Сафонов сыграет за «ПСЖ» в финале Межконтинентального кубка
true
true
true
close
Telegram-канал «ТягаМотина»

Парижский «ПСЖ» объявил расширенный состав на финал Межконтинентального кубка против африканского «Фламенго». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Матч пройдет 17 декабря в Дохе. В заявку вошел российский вратарь Матвей Сафонов.

Полный список игроков: Бералдо, Маркиньос, Забарный, Хвича, Руис, Рамуш, Дембеле, Дуэ, Витинья, Ли Кан Ин, Эрнандес, Маюлю, Мендеш, Барколя, Шевалье, Заир-Эмери, Сафонов, Нджанту, Мбайе, Пачо, Невеш, Марин.

13 декабря «ПСЖ» обыграл «Мец» в 16-м туре чемпионата Франции. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу парижского клуба. Сафонов вышел в стартовом составе команды третий раз подряд.

Сафонов выступает за «ПСЖ» с лета 2024 года. В дебютном сезоне вратарь провел 17 матчей во всех турнирах, пропустил 13 голов и семь раз сохранил свои ворота «сухими». Он также в составе клуба стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов, хотя в финальных матчах плей-офф ЛЧ не участвовал. В текущем сезоне чемпионата Франции Сафонов дебютировал в матче 15-го тура чемпионата Франции с «Ренном» (5:0).

Также Сафонов провел встречу Лиги чемпионов против испанского «Атлетика» (0:0). Сафонов спас свою команду после удара со штрафного.

Ранее в сборной России назвали Сафонова вратарем номер один в «ПСЖ».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами