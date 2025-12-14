Москвичам рассказали, когда им ждать сугробов

Снегопады в Москве могут начаться лишь в последние дни декабря. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что на образование сугробов город может рассчитывать в канун Нового года, когда ожидается прохождение снежного циклонического вихря при относительно мягких морозах.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что понижение температуры воздуха до -10°C ожидается в столичном регионе в ночь на 15 декабря. Синоптик отметил, что минувшая ночь в Москве оказалась практически такой же холодной, как и предыдущая. Базовая метеостанция города на ВДНХ зафиксировала снижение температуры воздуха до -5,7°C — это на 0,1°C больше по сравнению с показателем в ночь на 13 декабря.

По его словам, ночью минимальная температура воздуха на метеостанции в Бутово составила -6,8°C, в Балчуге — -5,5°C, в Новой Москве и Михайловском — -7,4°C. В Московской области холоднее всего было в поселке Черусти, где столбики термометров показывали -8,8°C.

Ранее синоптик рассказал, что в конце декабря природа преподнесет россиянам «атмосферный подарок».