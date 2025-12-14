На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Москвичам рассказали, когда им ждать сугробов

Синоптик Тишковец: снег в Москве ожидается только в последние дни декабря
true
true
true
close
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Снегопады в Москве могут начаться лишь в последние дни декабря. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что на образование сугробов город может рассчитывать в канун Нового года, когда ожидается прохождение снежного циклонического вихря при относительно мягких морозах.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщал, что понижение температуры воздуха до -10°C ожидается в столичном регионе в ночь на 15 декабря. Синоптик отметил, что минувшая ночь в Москве оказалась практически такой же холодной, как и предыдущая. Базовая метеостанция города на ВДНХ зафиксировала снижение температуры воздуха до -5,7°C — это на 0,1°C больше по сравнению с показателем в ночь на 13 декабря.

По его словам, ночью минимальная температура воздуха на метеостанции в Бутово составила -6,8°C, в Балчуге — -5,5°C, в Новой Москве и Михайловском — -7,4°C. В Московской области холоднее всего было в поселке Черусти, где столбики термометров показывали -8,8°C.

Ранее синоптик рассказал, что в конце декабря природа преподнесет россиянам «атмосферный подарок».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами