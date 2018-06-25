Генсек НАТО пояснил, как встреча Путина и Трампа соотносится с политикой альянса

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа находится в русле политики альянса по налаживанию отношений с российской стороной, передает РИА «Новости».

По словам Столтенберга, в альянсе верят в диалог с Россией, а линия НАТО в отношениях российской стороной предполагает политический диалог и сильное сдерживание.

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«Но я могу сказать, что встреча между президентом Трампом и президентом Путиным соответствовала бы политике НАТО, потому что альянс верит в диалог с РФ», — заявил Столтенберг.

Ранее сообщалось, что Йенс Столтенберг выступит в Лондоне с речью, где призовет североатлантический альянс будет держаться вместе, несмотря на угрозы со стороны президента США Дональда Трампа.