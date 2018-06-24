Вучич ожидает визита Путина в Белград
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что надеется на визит президента России Владимира Путина в Белград. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, он ожидает визита Путина до конца текущего года.
По данным агентства, об этом Вучич сказал на встрече с представителями российского ансамбля песни и пляски имени Александрова.
Реклама
В начале мая сообщалось, что Путин провел встречу с Вучичем.
Как отмечалось, в ходе встречи президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сербского сотрудничества, ход реализации совместных инвестиционных проектов.