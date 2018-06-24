Вучич ожидает визита Путина в Белград

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что надеется на визит президента России Владимира Путина в Белград. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он ожидает визита Путина до конца текущего года.

По данным агентства, об этом Вучич сказал на встрече с представителями российского ансамбля песни и пляски имени Александрова.

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В начале мая сообщалось, что Путин провел встречу с Вучичем.

Как отмечалось, в ходе встречи президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего развития российско-сербского сотрудничества, ход реализации совместных инвестиционных проектов.