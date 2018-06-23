Песков вновь ответил на вопрос про встречу Путина и Трампа

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вновь ответил на вопрос о возможной встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина после слов госсекретаря США Майка Помпео, передает РИА «Новости».

«Мы сообщим, как только будем готовы», — сказал Песков.

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Ранее Помпео заявил, что встреча глав России и США Дональда Трампа и Владимира Путина может состояться вскоре после поездки советника президента по нацбезопасности Джона Болтона в Москву.

Песков уже несколько раз отвечал на вопрос о встрече Путина и Трампа.