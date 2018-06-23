Лукашенко рассказал о вхождении Белоруссии в состав другого государства

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае провала в экономике республика может потерять независимость. Об этом сообщает телеканал ОНТ.

Лукашенко добавил, что региональные власти должны выполнять поставленные задачи в сельском хозяйстве в любых обстоятельствах.

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«Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги. А, не дай бог, еще развяжут войну как в Украине», — сказал Лукашенко.

В состав какого государства может войти Белоруссия при наихудшем сценарии, он не уточнил.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что в ходе переговоров с российским президентом Владимиром Путиным обсуждались «чувствительные вопросы».