Лавров подтвердил встречу с советником Трампа в Москве

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что проведет в Москве встречу с Джоном Болтоном, советником президента США Дональда Трампа по национальной безопасности, передает РИА «Новости».

«Конечно», — сказал Лавров, когда его спросили, планирует ли он провести встречу с Болтоном во время его визита в Москву.

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Ранее Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что он в данный момент не может прокомментировать возможную встречу российского лидера и Болтона. Он отметил, что Кремль сделает соответствующее заявление, если появятся планы по такой встрече.

Также ранее сообщалось, что советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон посетит Россию в конце июня для обсуждения встречи Путина и Трампа.