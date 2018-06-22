Путин подписал указ о назначении Патрушева секретарем Совбеза России
Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому Николай Патрушев переназначен на должность секретаря Совбеза России. Текст документа размещен на официальном сайте Кремля.
Отмечается, что указ начинает действовать со дня его подписания.
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«Назначить Патрушева Николая Платоновича секретарем Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в документе.
Ранее Путин изменил состав Совета безопасности страны. Согласно документу, в состав Совета безопасности введен глава МЧС Евгений Зиничев. Из Совбеза исключены экс-глава МЧС Владимир Пучков и вице-премьер Алексей Гордеев.