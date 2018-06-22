Трибунал в Донбассе приговорил Порошенко к пожизненному заключению

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Украинский народный трибунал признал президента Украины Петра Порошенко виновным в военных преступлениях, совершенных в Донбассе, и приговорил его к пожизненному заключению. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что суд проходил на Театральной площади в Луганске. Заседание проводилось согласно украинской конституции, а судьи являются гражданами Украины. Все материалы будут переданы в Верховный суд страны для того, чтобы приговор можно было вынести официально.

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Кроме Порошенко, к пожизненному лишению свободы были приговорены глава украинского МВД Арсен Аваков, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Александр Турчинов, спикер Верховной рады Андрей Парубий, глава минобороны Степан Полторак и начальник Генштаба ВС Виктор Муженко, а также бывший премьер Арсений Яценюк и нынешний глава правительства Владимир Гройсман.

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил о передаче в Международный суд ООН в Гааге меморандума, в котором говорится о якобы нарушениях Россией Конвенции о противодействии финансированию терроризма и Конвенции о ликвидации расовой дискриминации.