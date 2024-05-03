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Шесть беспилотников ВСУ сбили за ночь над регионами России

Средства ПВО за ночь сбили шесть дронов ВСУ над Крымом и Белгородской областью

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РИА Новости

Российские войска за ночь сбили шесть украинских беспилотников в Крыму и Белгородской области. Об этом сообщило Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

В течение прошедшей ночи пресечены попытки Украины совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ, заявили в ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что силы ПВО уничтожили и перехватили пять беспилотников ВСУ над территорией Белгородской области и один над территорией Крыма.

До этого российские военные показали новый способ борьбы с беспилотниками Вооруженных сил Украины при помощи зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2».

Вечером 2 мая сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли комбинированный удар по военным объектам в Одессе. Были уничтожены хранилища топлива, использовавшиеся в военных целях. Под удар попал склад «Новой Почты», который, как заявляют военкоры, украинские войска использовали в качестве перевалочного узла.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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